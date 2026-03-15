Guerra in Iran ecco di quanto aumenteranno le bollette di luce e gas a Monza e Brianza

A Monza e Brianza, le bollette di luce e gas subiranno un aumento a causa dell'incremento dei prezzi delle materie prime energetiche. Il prezzo del petrolio è salito del 45,8 per cento, mentre quello del gas naturale è cresciuto di 62 punti percentuali. Questi dati sono stati comunicati in relazione alla guerra in Iran, che ha influenzato i mercati energetici.

Prezzo del petrolio salito del 45,8 per cento mentre il gas ha registrato una crescita di 62 punti percentuali. È, a circa due settimane dall’inizio del conflitto tra Usa, Israele e Iran, il peso degli aumenti delle materie prime nei principali mercati internazionali. Grazie ai dati possiamo stimare quanto andrà a pagare in più ogni famiglia per bollette di luce e gas a causa del conflitto. Come spiegato in uno studio della Cgia di Mestre, rispetto a quando scoppiò il conflitto tra Russia e Ucraina, lo shock sui mercati internazionali è stato più contenuto. Dopo 15 giorni dall’offensiva russa, le principali materie prime registrarono rialzi eccezionali: il prezzo del nickel aumentò del 93,8 per cento, quello del gas del 48, il petrolio del 16,3 e anche i cereali subirono forti tensioni con il granoturco in crescita del 30,3 per cento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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