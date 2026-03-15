Una guerra in Iran sta influenzando i prezzi dell’energia e delle materie prime in Italia. In Sicilia, le bollette delle famiglie sono state analizzate città per città, mostrando che i mercati delle principali materie prime si mantengono stabili senza aumenti significativi dei costi. La situazione attuale non ha provocato variazioni evidenti sui costi energetici dei cittadini siciliani.

Gli effetti della guerra in Iran mostrano che in Sicilia «i mercati delle principali materie prime hanno una tenuta complessivamente solida, senza particolari impennate dei prezzi». A sottolinearlo è un recente studio della Cgia di Mestre, a due settimane dall’avvio del conflitto. La stima di aggravio complessivo di spesa per elettricità e gas, in capo alle famiglie, vede a Palermo su 511.311 famiglie, un onere pari a 179 milioni di euro; a Catania, su 460.940 famiglie, di 161,3 milioni; a Messina (280.409 famiglie) di 98,1 milioni; a Trapani (86.144 famiglie), 65,2 milioni; ad Agrigento (176.108 famiglie), 61,6 milioni; a Siracusa (169.943 famiglie), 59,5 milioni; a Ragusa (136. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Iran, l’effetto sulle bollette: quanto pagheranno le famiglie siciliane città per città

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