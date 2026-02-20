Eric Dane morto a 53 anni | addio alla star di Grey' s Anatomy ed Euphoria

Volto noto per la partecipazione alle serie Grey's Anatomy ed Euphoria, Eric Dane è morto ieri, 19 febbraio 2026, per le conseguenze della SLA. Spezza il cuore la notizia della scomparsa di Eric Dane: l'interprete di Grey's Anatomy ed Euphoria è morto ieri, 19 febbraio 2026, all'età di 53 anni, come ha confermato la famiglia a PEOPLE. Solo un anno fa l'attore aveva reso nota la sua battaglia contro la SLA, sclerosi laterale amiotrofica. Dane era diventato noto per il ruolo di Mark Sloan, alias 'Dottor Bollore', nella popolarissima serie medica Grey's Anatomy e di recente era approdato al ruolo di Cal Jacobs, il padre di Nate (Jacob Elordi), nella serie HBO Euphoria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

