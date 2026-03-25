Il Comune di Loreto Aprutino ha rimosso alcune barriere architettoniche in seguito a segnalazioni e iniziative degli studenti dell’istituto comprensivo, che il 7 febbraio avevano partecipato a una passeggiata empatica. Durante l’evento, le “Sentinelle di civiltà e felicità” avevano evidenziato criticità legate all’accessibilità, portando l’amministrazione a intervenire per risolvere le problematiche sollevate.

“Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento al sindaco Renato Mariotti e alla consigliera comunale Roberta Legnini per l’ascolto, la sensibilità e la concretezza dimostrata – dichiara Ferrante –. Aver dato seguito alle segnalazioni dei ragazzi significa riconoscere il valore della loro partecipazione attiva e credere davvero in un cambiamento possibile. Naturalmente si tratta solo di un primo, piccolo ma significativo passo: l’obiettivo è arrivare ad abbattere tutte le barriere e fare in modo che anche i nuovi interventi siano progettati secondo i principi dell’accessibilità universale”. Il progetto dimostra così tutta la sua forza: rendere protagonisti i cittadini più giovani, educandoli a osservare, comprendere e migliorare la realtà che li circonda. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Grazie alle giovani "Sentinelle di civiltà" il Comune di Loreto Aprutino rimuove alcune barriere architettoniche

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