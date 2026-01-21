Incidente sul lavoro operaio ferito all’addome | è grave

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Felino, in via Galileo Galilei. Un operaio è rimasto gravemente ferito all’addome mentre svolgeva le proprie mansioni in un cantiere edile. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e valutare le condizioni dell’uomo. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, giovedì, a Felino. Poco dopo le 9 un operaio è rimasto ferito all'addome mentre si trovava al lavoro, in un cantiere edile in via Galileo Galilei. L'uomo avrebbe riportato ferite giudicate gravi dai sanitari. Sono ancora in corso d'accertamento le.

