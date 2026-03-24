Referendum il vicepresidente della Cei | Italiani chiedono riforme più condivise ruolo importante dei giovani

Il vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana ha commentato i risultati di un referendum, affermando che gli italiani desiderano riforme più condivise e riconoscono il ruolo importante dei giovani nel processo. Ha inoltre osservato che quando si modificano gli equilibri costituzionali, gli elettori chiedono maggiore misura e chiarezza. La consultazione ha coinvolto diverse fasce della popolazione e ha evidenziato un interesse diffuso per il dibattito costituzionale.

(Adnkronos) – “Mi pare che gli italiani abbiano detto che, quando si toccano gli equilibri della Costituzione, chiedono misura, chiarezza e condivisione”. Il vicepresidente della Cei, mons. Francesco Savino, all’Adnkronos analizza l’esito del referendum costituzionale sulla giustizia che ha sancito la vittoria del no. “Il No- sottolinea il vicepresidente della Cei – ha prevalso con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Il vicepresidente della Cei salta il convegno di Magistratura democratica e si fa partigiano“Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro dei nostri figli", dice mons. Il vicepresidente Cei invitato al congresso di Magistratura democraticaA scendere in campo, lo scorso 26 gennaio, era stato in prima persona il presidente della Cei, cardinale Matteo Maria Zuppi, con il suo appello a... Una raccolta di contenuti su Referendum il vicepresidente della Cei... Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, incontro della Lega: Il Sì per cambiare il sistema e tutelare i cittadini; Referendum, Lo Voi punge Nordio: Saluti dal plotone. Per il no 270 sindaci; Perché tante bugie sulla giustizia? Vademecum per gli indecisi al Referendum; Referendum, una storia di giravolte. Da Mastella a D'Alema: prima meglio le carriere separate, ora la riforma non va. Referendum, il vicepresidente della Cei: Italiani chiedono riforme più condivise, ruolo importante dei giovaniMi pare che gli italiani abbiano detto che, quando si toccano gli equilibri della Costituzione, chiedono misura, chiarezza e condivisione. Il vicepresidente della Cei, mons. Francesco Savino, all’Ad ... adnkronos.com Il governo non si ferma dopo la sconfitta del Sì al Referendum: Avanti con legge elettorale e premieratoAndrea De Priamo, senatore di Fratelli d'Italia, e Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera di Forza Italia, sono intervenuti durante la diretta di Scanner ... fanpage.it Il voto al referendum sulla giustizia è stato anche un gigantesco No a Trump, alla guerra e a un modello di potere che gli italiani guardano con timore. La deriva autoritaria di un presidente senza limiti fa paura, non solo agli analisti. Continuare a piegare la test - facebook.com facebook Il peso dell'astensionismo a destra nel referendum. Il sud è un caso. Nelle città del mezzogiorno circa circa il 10-30 per cento degli elettori di centrodestra ha votato No e quelli di centrosinistra hanno votato Sì. x.com