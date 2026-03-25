Grande Fratello Vip 2026 il primo bacio tra Renato e Lucia | strategia o reale interesse? | Video Mediaset

Al Grande Fratello Vip 2026, Renato e Lucia hanno condiviso il loro primo bacio, attirando l’attenzione sia tra i coinquilini che tra gli spettatori esterni. La scena è stata registrata in un video trasmesso da Mediaset, generando discussioni sulla natura di questo gesto. La dinamica tra i due concorrenti è ora al centro di conversazioni e speculazioni.

Al Grande Fratello Vip 2026 è scattato il primo bacio tra Renato e Lucia, ma questo avvicinamento scatena anche chiacchiericci dentro e fuori la casa. Renato e Lucia, il primo bacio nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Nella casa del GF Vip 2026 nascono le prime simpatie e i primi flirt. E’ il caso di Renato e Lucia che si sono scambiati il primo bacio di questa edizione. “C ’è stato un incrocio di sguardi casuali e poi ad un certo punto continuavano e poi Lucia smuove e mi sono fatto smuovere” – ha raccontato Renato. Ilary Blasi dallo studio cerca di capire come sia nata questa simpatia, visto che l’influencer sin dal suo ingresso nella casa non aveva nascosto di essere interessato da Ibiza Altea. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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