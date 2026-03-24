Al Grande Fratello Vip le dinamiche cambiano in un attimo, e spesso proprio quando il pubblico meno se lo aspetta. La notte prima della terza puntata ha regalato il primo vero colpo di scena sentimentale di questa edizione: Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono scambiati un bacio sotto le coperte, un avvicinamento improvviso che ha immediatamente acceso il dibattito dentro e fuori la Casa. Un gesto che arriva dopo giorni di tentativi andati a vuoto, rifiuti, corteggiamenti mal riusciti e un televoto che vede Lucia tra i concorrenti più a rischio. È stato un momento spontaneo o una mossa strategica? Quanto ha influito la nomination? E come reagirà il pubblico a questo nuovo “coppia-gate”? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, scatta il primo bacio tra Lucia e Renato: cosa è successo e perché il tempismo fa discutere

Articoli correlati

Grande Fratello Vip, scatta il primo bacio: notte di passione tra Lucia Ilardo e Renato BiancardiLe luci della Casa più spiata d’Italia non si spengono mai, e con il calare del sole le dinamiche tra gli inquilini del Grande Fratello Vip si fanno...

Primo bacio nella Casa del GF Vip, tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi scatta la passione nella nottePrimo bacio nella casa del GF Vip: dopo una serata trascorsa sempre più vicini, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono baciati sotto le coperte.

Aggiornamenti e notizie su Grande Fratello Vip

Temi più discussi: GF VIP, scatta il primo bacio (improvviso) fra due concorrenti; Grande Fratello Vip, Ibiza Altea nei guai: presunta bestemmia nella notte, rischio squalifica; Grande Fratello Vip 8, Marco Berry e la domanda scomoda su Paolo Del Debbio: scatta la censura; No, non si dice!: GionnyScandal nomina Corona e scatta il panico al GF. Esiste una lista di parole vietate?.

Bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip: (VIDEO) regia censura| Notte di passioneBacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip: (VIDEO) Scatta la censura dalla regia censura? Notte di ... ilsussidiario.net

Colpo di scena nella notte: scatta il primo bacio nella Casa del Gf VipAl Grande Fratello Vip scatta il primo bacio sotto le coperte, ma la regia cambia inquadratura nel momento più caldo, lasciando dubbi. ilvicolodellenews.it

Nella casa del Grande Fratello scatta il primo bacio solo strategia https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/reality-talent/al-grande-fratello-vip-il-primo-bacio-e-tra-lucia-ilardo-e-renato-biancardi facebook

Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi presso i seggi elettorali di competenza ed esercitare il proprio diritto di voto #GFVIP x.com