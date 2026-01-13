Torna il Gran galà dello sport – città di Castiglion Fiorentino

Il “Gran galà dello sport – città di Castiglion Fiorentino” torna con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare gli sforzi degli atleti e degli operatori sportivi della zona. L’evento, in programma a gennaio 2026, si propone come un momento di riflessione sui valori etici e sulla crescita della pratica sportiva, offrendo un’occasione per condividere esperienze e promuovere l’importanza dello sport come strumento di crescita e coesione sociale.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – "Non un premio ma molto di più. È senza dubbio un autentico riconoscimento al contributo dato, nel corso della propria carriera, all'incremento della pratica sportiva, alla correttezza e al sostegno dei valori etici che sono proprio dello sport". E' questa, in sintesi, l'essenza del " Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino", manifestazione benefica istituita dal Comune di Castiglion Fiorentino nel 2016 che, negli anni, si è via via arricchita e ampliata, e che ritorna lunedì 23 marzo alle ore 21 al Teatro Spina. "Ringrazio l'Amministrazione Comunale per questa nuova opportunità; La Confraternita della Misericordia che da sempre accompagna e vive lo sport ringrazia l'Amministrazione Comunale per questa nuova opportunità; i proventi della serata serviranno per il rinnovo del materiale sanitario utilizzato dai nostri soccorritori durante gli interventi" afferma la Governatrice, Paola Salvadori.

