Gran Galà dello Sport il Premio Vigor Bovolenta a Manuela Leggeri

A Arezzo si è svolto il Gran Galà dello Sport durante il quale è stato assegnato il Premio “Vigor Bovolenta” a Manuela Leggeri. L’evento ha visto la partecipazione di atleti, allenatori e rappresentanti delle istituzioni sportive, riuniti per celebrare le eccellenze nel settore. La cerimonia si è svolta nella serata del 17 marzo 2026, con un pubblico composto da appassionati e professionisti del mondo sportivo.

Arezzo, 17 marzo 2026 – . Il Premio “Vigor Bovolenta”, dedicato alla memoria dell’indimenticato campione della pallavolo italiana e che nel suo albo d’oro vanta nomi come Lorenzo Bernardi, Andrea Zorzi e Giacomo Sintini, tra gli altri, sarà conferito a Manuela Leggeri, ex pallavolista della Nazionale Italiana e protagonista di una carriera di altissimo livello nel panorama internazionale. Centrale, classe 1976, Leggeri ha vestito per anni la maglia azzurra con la quale vanta oltre 300 presenze e la vittoria di un Mondiale nel 2002 e un bronzo e un argento agli Europei nel 1999 e nel 2001. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gran Galà dello Sport, il Premio “Vigor Bovolenta” a Manuela Leggeri Articoli correlati Galà dello sport a Poppi. Premiati i protagonisti insieme al docufilm che racconta Bovolentadi Sonia Fardelli Premiati con il Galà dello sport i migliori atleti della vallata, dai big ai giovanissimi. Leggi anche: Torna il “Gran galà dello sport – città di Castiglion Fiorentino” Aggiornamenti e notizie su Gran Galà Temi più discussi: Conto alla rovescia per la IX edizione del Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion Fiorentino; Torna il Gran Galà dello Sport; A Castiglion Fiorentino torna il Gran Galà dello Sport: sul palco Bettini, Giannini e le nuove promesse; Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino. A Coverciano presentata la IXª edizione che si svolgerà lunedì 23 marzo alle ore 21 al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. A Castiglion Fiorentino torna il Gran Galà dello Sport: sul palco Bettini, Giannini e le nuove promessePresentata a Coverciano la nona edizione dell’evento dedicato ai valori dello sport: undici premi tra campioni, giovani talenti e giornalismo sportivo. I proventi saranno devoluti alla Misericordia ... intoscana.it Il 23 marzo il Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino: tutti i premiatiSi terrà lunedì 23 marzo alle ore 21 al Teatro Comunale Mario Spina la IXª edizione del Gran Galà dello Sport Città. tuttomercatoweb.com Oscar, red carpet fra quiz e look da gran galà: quel pizzico di Los Angeles a Bologna x.com San Vendemiano, Treviso Provincia | Gran galà conclusivo di Carnevali di Marca: “È stata un’ottima annata” - facebook.com facebook