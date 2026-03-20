Graduatorie GPS 2026 | ecco le scuole polo che valuteranno le domande IN AGGIORNAMENTO

Le graduatorie GPS 2026 sono in fase di aggiornamento e le scuole polo stanno valutando le domande. La presentazione delle richieste per le graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728 si è conclusa il 16 marzo. Ora, gli Uffici scolastici stanno lavorando alla valutazione e alla compilazione delle graduatorie.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: conclusa lo scorso 16 marzo la fase di presentazione della domanda, adesso spetta agli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione della graduatoria. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valuteranno le domande IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Graduatorie GPS 2026: si presenterà domanda anche per le venti scuole delle graduatorie di istituto. Tutte le infoGraduatorie GPS 2026: attesa per febbraio l’Ordinanza che disciplinerà l’aggiornamento e i nuovi inserimenti per gli anni scolastici 2026/27 e... Graduatorie GPS 2026: aggiornamento si chiude senza punti in più per servizio sostegno con titolo, scuole di montagna, piccole isole, concorso PNRR3Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: si chiude oggi alle 23:59 la presentazione della domanda, che quest'anno si... Approfondimenti e contenuti su Graduatorie GPS 2026 ecco le scuole... Temi più discussi: Graduatorie GPS 2026, dal 30 marzo gli Uffici Scolastici inizieranno valutazione domande. In corso l'elaborazione; Graduatorie GPS 2026: valutazione delle domande al via dal 30 Marzo. Gli Uffici Scolastici potranno essere affiancati da scuole polo? Ecco le indicazioni indispensabili in merito; Ultimi giorni per le GPS scuola 2026/28: come compilare la domanda. Guida completa all’aggiornamento Graduatorie Supplenze; Graduatorie GPS 2026/2028: Inoltra la domanda per le supplenze scuola e scopri come ottenere punti aggiuntivi. Graduatorie GPS 2026, dal 30 marzo gli Uffici Scolastici inizieranno valutazione domande. In corso l’elaborazioneGraduatorie GPS 2026: chiusa la fase di presentazione delle domande, nei prossimi mesi gli Uffici Scolastici dovranno controllare in maniera capillare i titoli presentati. Dato il sacrificio di un a ... orizzontescuola.it Graduatorie GPS 2026: aggiornamento si chiude senza punti in più per servizio sostegno con titolo, scuole di montagna, piccole isole, concorso PNRR3Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2026/27 e 2027/28: si chiude oggi alle 23:59 la presentazione della domanda, ... orizzontescuola.it Diritti in pillole In questo video spieghiamo in modo chiaro e veloce: • cosa sono le Graduatorie ad Esaurimento (GaE); • come funzionano le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS); • quando si utilizzano le Graduatorie di Istituto. Segui la rubrica "Diritti - facebook.com facebook Scelta della provincia per le Graduatorie Poste Italiane 2026 per 840 Addetti Smistamento: c’è tempo fino al 16 Marzo Info e requisiti nel primo commento x.com