gp del giappone 2026 audi revolut f1 team a suzuka per confermare i segnali positivi di inizio stagione

L’Audi Revolutut F1 Team si appresta a partecipare al Gran Premio del Giappone 2026 a Suzuka, terzo evento del campionato. La squadra intende confermare i segnali favorevoli mostrati nelle prime gare, in un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche e per la sua tradizione nel calendario di Formula 1. Suzuka rappresenta un’occasione chiave per valutare lo stato di forma e i progressi compiuti finora.

L’ Audi Revolut F1 Team si prepara ad affrontare il Gran Premio del Giappone 2026 sullo storico tracciato di Suzuka, terzo appuntamento della stagione e banco di prova importante per misurare la crescita della squadra in un centro gruppo sempre più compatto e competitivo. Dopo una settimana lontano dalla pista in seguito alla gara di Shanghai, il lavoro si è concentrato soprattutto dietro le quinte, con il team impegnato ad approfondire la conoscenza della nuova generazione di monoposto. Un percorso di apprendimento continuo che accompagna la squadra in questa fase iniziale del campionato e che ora si confronta con una delle piste più tecniche e selettive dell’intero calendario. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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