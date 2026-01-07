audi revolut f1 team primo avvio della monoposto al debutto nel 2026

Il progetto Audi Revolut F1 Team ha compiuto un importante passo avanti in preparazione al debutto nel Campionato Mondiale di Formula 1 FIA 2026. La fase di avvio della monoposto rappresenta un traguardo significativo nel percorso di sviluppo, evidenziando l’impegno della squadra nel rispettare le tempistiche e i requisiti tecnici necessari per affrontare la stagione 2026.

Il progetto Audi Revolut F1 Team ha raggiunto un passaggio chiave in vista del debutto nel Campionato Mondiale di Formula 1 FIA 2026. Il 19 dicembre 2025, presso la sede di Hinwil, la power unit Audi è stata avviata per la prima volta all’interno del telaio della monoposto di nuova generazione, segnando il completamento della fase prototipale e l’ingresso nello sviluppo avanzato della vettura. La prima accensione rappresenta un momento tecnico cruciale per ogni programma di Formula 1, in quanto certifica la corretta integrazione tra motore, telaio e sistemi ausiliari. Nel caso di Audi, il risultato è frutto della collaborazione tra il reparto powertrain di Neuburg (Germania), la struttura telaistica di Hinwil (Svizzera) e il centro tecnico di Bicester (Regno Unito). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

