L’Audi Revolut F1 Team si prepara a disputare il Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Campionato mondiale di Formula 1 e primo weekend Sprint della stagione 2026. Dopo aver ottenuto i primi punti in Australia, la squadra si concentra sulla continuità in vista dell’appuntamento di Shanghai. La gara si svolgerà sul circuito cittadino di Shanghai, con qualifiche e sprint previsti nel fine settimana.

Dopo un debutto incoraggiante a Melbourne, l’ Audi Revolut F1 Team si prepara ad affrontare il Gran Premio di Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 e primo weekend Sprint della stagione. La tappa di Shanghai rappresenta un banco di prova importante per la squadra, chiamata a confermare i segnali positivi emersi in Australia e a continuare il proprio percorso di crescita in un contesto tecnico molto diverso. Il team arriva in Cina forte del risultato ottenuto nel primo round stagionale, dove Gabriel Bortoleto ha conquistato i primi punti della nuova avventura Audi in Formula 1. Un avvio significativo, che ha dato fiducia all’ambiente, ma che non ha cancellato la consapevolezza di trovarsi ancora all’inizio di un progetto destinato a richiedere tempo, lavoro e continui aggiustamenti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Audi Revolut F1 Team verso Shanghai: dopo i primi punti in Australia, obiettivo continuità nel GP di Cina

