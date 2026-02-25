“Buonasera, buon lavoro. Buonasera, buon lavoro”. Il segretario della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, evita di rispondere alle domande dei giornalisti sul caso Rogoredo, a Roma, poco prima di un evento organizzato dal suo partito. “La magistratura ha fatto bene a indagare il poliziotto, ndr?”, e ancora: “La vicenda vi imbarazza?”. Com’è noto, il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato fermato con l’accusa di aver ucciso Abderrahim Mansouri lo scorso 26 gennaio. Il ministro dei Trasporti si era schierato subito dalla parte dell’agente. A Cagliari l’incontro “Palestina. Il racconto della verità”: testimonianze dirette dalla Flotilla. Tra gli ospiti il cronista del Fatto Alessandro Mantovani La proroga dell’invio di armi all’Ucraina è legge: sì alla fiducia anche in Senato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Rogoredo, Salvini non risponde alle domande dei giornalisti: “Buonasera, buon lavoro” – Video

Leggi anche:

“Sei rifatta?” Valeria Marini risponde alle domande più audaci dei ragazzi con sindrome di Down

Riforma dei porti, Salvini risponde alle critiche: "Trieste non perderà nulla"

Temi più discussi: Senza se e senza ma. Anzi, forse. Il no comment se non conosco chiude la campagna flop di Salvini su Rogore…; Rogoredo, come Salvini e la destra hanno difeso l'agente accusato di omicidio senza se e senza ma; Inchiesta odiosa sull'agente: la difesa (social) d'ufficio di Salvini smontata pezzo per pezzo dall'indagine su Rogoredo; Poliziotto indagato per omicidio a Rogoredo, la destra in retromarcia: Fare chiarezza senza sconti.

Rogoredo, dietrofront di Matteo Salvini sul poliziotto indagato: Se qualcuno sbaglia, va accertatoIl vicepremier, Matteo Salvini, tenta il dietrofront dopo aver difeso l’agente indagato: le indagini a Rogoredo mettono in discussione la versione ufficiale del poliziotto. notizie.it

Travaglio su Rogoredo: Salvini e Meloni l’hanno pestata grossaTravaglio ha fatto riferimento al caso Rogoredo, facendo riferimento alle parole pronunciate da Salvini e Meloni. newsmondo.it

Dopo il caso Rogoredo e la difesa “a prescindere” dell’agente poi arrestato Dopo Rogoredo, altri 21 agenti indagati, stavolta per furti: un ammanco di 184mila euro a Termini (Roma) La politica che usa la divisa come scudo dirà ancora che è “solo un caso isol - facebook.com facebook

Il caso Rogoredo travolge la narrazione securitaria x.com