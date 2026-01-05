Ospita in casa 4 migranti irregolari denunciato brianzolo

Un'operazione dei carabinieri di Bernareggio ha portato alla scoperta di cinque migranti irregolari in Brianza. Durante il blitz, uno dei responsabili, un uomo della zona, è stato denunciato per aver ospitato quattro dei migranti in casa. L'intervento, condotto anche con il supporto del nucleo cinofili di Casatenovo, ha evidenziato la presenza di persone senza regolare permesso di soggiorno.

Un doppio blitz dei carabinieri di Bernareggio - di cui uno col nucleo cinofili di Casatenovo - ha portato alla scoperta di 5 immigrati irregolari in Brianza e alla denuncia di un brianzolo che ne ospitava 4 in casa. Il doppio intervento è avvenuto tra il 22 e 23 dicembre scorsi.

