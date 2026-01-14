Mendoza Juve è al centro di un'intensa attività di mercato, con diverse società italiane interessate al giovane talento dell’Elche. La competizione si fa più serrata, rendendo incerto il suo futuro. Seguiremo gli sviluppi delle trattative e le ultime novità per capire quale strada prenderà il suo percorso professionale.

Mendoza Juve, c’è grande concorrenza per arrivare al giovane talento dell’Elche: anche un’altra italiana sulle sue tracce. Le ultime novità. La Juventus continua a scandagliare il mercato internazionale con l’obiettivo di anticipare la concorrenza sui migliori prospetti in circolazione, focalizzando l’attenzione su quei profili giovani in grado di garantire un futuro radioso al centrocampo. Nelle ultime ore, stando a quanto riportato da Corriere dello Sport, i radar degli scout bianconeri si sono posati con insistenza su Rodrigo Mendoza. Il centrocampista classe 2005, attualmente in forza all’ Elche, è considerato uno dei talenti più cristallini della sua generazione e le sue prestazioni nella seconda divisione iberica hanno attirato sguardi interessati da mezza Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mendoza Juve, c’è grande concorrenza: anche un’altra italiana sulle sue tracce. Le ultime novità

Leggi anche: Zirkzee Juve, novità dall’Inghilterra: lo United apre a quella formula, sulle tracce del giocatore un nuovo club italiano! Le ultime

Leggi anche: Probabili formazioni Juve Lecce: le ultime sulle scelte di Spalletti. C’è subito un grande rientro tra i titolari! Novità

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

PALMESE, IN ARRIVO MENDOZA DAL POMPEI #WilliamMendoza è in procinto di cambiare casacca e dopo l'esperienza con il #Pompei, l'esterno d'attacco potrebbe essere un nuovo calciatore della U.S. Palmese 1914 pronta a rilanciare l'offerta di alcuni clu facebook