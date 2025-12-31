Marusic Juve si complica la pista che porta all’esterno della Lazio | un’altra big di Serie A si è inserita con decisione nella trattativa Di chi si tratta

Recenti sviluppi rendono più complessa la trattativa per Marusic, con un’altra grande squadra di Serie A interessata al suo acquisto. Dopo le voci sulla possibile cessione alla Juventus, si parla ora di un possibile trasferimento al Milan di Allegri. Restano da chiarire i dettagli e le intenzioni delle parti coinvolte, mentre il mercato continua a muoversi. Ecco le ultime novità sul futuro dell’esterno biancoceleste.

Marusic Juve, l’esterno potrebbe passare al Milan di Massimiliano Allegri: le ultime rispetto a quanto trapela sul futuro del biancoceleste. Il calciomercato invernale del Milan si muove su un doppio binario: da un lato la ricerca di rinforzi immediati per la stagione in corso, dall’altro la pianificazione strategica per il futuro. La dirigenza rossonera, sotto la supervisione tecnica di Igli Tare, sta monitorando con estrema attenzione il mercato dei calciatori in scadenza di contratto. In questo scenario, il nome di Adam Marusic è diventato un obiettivo prioritario per il club rossonero, intenzionato a sfruttare l’opportunità di tesserare il laterale montenegrino senza esborso per il cartellino a giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

