Goretzka lascia il Bayern | Milan Inter in corsa ma l’Arsenal è in vantaggio

Il centrocampista tedesco lascia il Bayern Monaco e il suo trasferimento sta attirando l’attenzione di diversi club europei. Milan e Inter sono tra le squadre che hanno mostrato interesse, ma l’Arsenal sembra essere in vantaggio nella corsa. La sua decisione potrebbe influenzare le prossime mosse sul mercato dei trasferimenti di questa sessione estiva.

"> Il futuro del talento tedesco: un’occasione sul mercato. Il futuro del giovane talento tedesco, la cui abilità e versatilità in campo non passano inosservate, è al centro dell’attenzione nel mercato calcistico. Il suo contratto con il Bayern Monaco, una delle squadre più prestigiose in Europa, scadrà a giugno. Questo fatto lo rende un obiettivo molto desiderato da diversi club, sia in Italia che in Inghilterra, pronti a fare la loro offerta per assicurarsi i suoi servizi nella prossima stagione. La valutazione di questo giocatore è in continua crescita, non solo per le sue prestazioni eccellenti ma anche per il potenziale che ha dimostrato di avere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Goretzka lascia il Bayern: Milan, Inter in corsa, ma l’Arsenal è in vantaggio. Articoli correlati Leggi anche: Milan, Goretzka lascia il Bayern Monaco: “È arrivato il momento di cercare una nuova sfida all’estero” Upamecano lascia il Bayern: l'Inter lo strappa al MilanIl futuro di Dayot Upamecano al Bayern Monaco resta al centro di numerose discussioni: il difensore francese potrebbe lasciare l’Allianz Arena a... Approfondimenti e contenuti su Goretzka lascia Temi più discussi: Goretzka-Inter: possibile colpo a parametro zero dal Bayern; Goretzka-Luis Diaz come in spiaggia: che gol del Bayern!; Quanto guadagna Goretzka al Bayern Monaco e quanto chiede d'ingaggio ai club interessati: Milan e Inter alla finestra; Scavetto di Goretzka, destro al volo di Diaz: gol spettacolare del Bayern. Goretzka lascia il Bayern Monaco: Arsenal favorito, Juventus e Inter osservanoGoretzka lascia il Bayern Monaco: Arsenal favorito, Juventus e Inter osservano Il futuro di Leon Goretzka sembra sempre più lontano dal FC Bayern Munich. Il centrocampista tedesco, 31 ... tuttojuve.com Goretzka chiama la Serie A: Voglio un’esperienza di alto livello all’esteroLeon Goretzka lascerà il Bayern Monaco a parametro zero al termine della stagione. Il centrocampista tedesco ha annunciato ormai da diverso tempo che non ... europacalcio.it «Sarei tentato di fare un'esperienza all’estero: forse è la mia ultima occasione», ha ammesso Leon Goretzka, lasciando intendere che il suo futuro non sarà più al Bayern Monaco. Un messaggio chiaro che non è passato inosservato ai club europei, Juve com - facebook.com facebook «"GORETZKA LASCIA IL BAYERN!" IL CENTROCAMPISTA CONFERMA L'ADDIO A GIUGNO: IL MILAN È PRONTO AL COLPACCIO A ZERO!» #Goretzka #Milan #Calciomercato #BayernMonaco #SerieA #ParametroZero x.com