A Como, nel weekend dal 6 al 9 febbraio 2026, le strade si riempiono di vita. I mercatini invernali portano tra le piazze e le vie del centro un mix di odori, suoni e luci che creano un’atmosfera magica. Tra bancarelle di artigianato, profumi di spezie e musiche dal vivo, i visitatori si lasciano coinvolgere da un’esperienza che unisce arte, sapori e tradizione. La città si prepara a offrire un fine settimana ricco di emozioni, tra angoli suggestivi e atmos

A Como, il weekend del 6 al 9 febbraio 2026 si trasforma in un viaggio sensoriale tra profumi di spezie, suoni di strumenti artigianali e luci calde che danzano sulle pietre antiche del centro storico. La città, già nota per il suo fascino lombardo e la posizione incantevole ai piedi del lago, si anima con una rete di mercatini che si diffondono in diversi punti del suo tessuto urbano. Tra i principali eventi, spiccano quelli in piazza San Fedele, piazza Verdi e piazza Perretta, dove artigiani locali espongono manufatti in legno, ceramica, tessuti e oggetti di design creato a mano. Il sabato mattina, in via Muralto e via Ballerini, si svolge una rassegna hobbistica che attira visitatori appassionati di creatività e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scopri i luoghi più suggestivi di Como dove si svolgono i mercatini del weekend, tra arte, sapori e atmosfere invernali

Approfondimenti su Como Mercatini

Durante il secondo weekend di febbraio, Como si anima con diversi mercatini in città.

