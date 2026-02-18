Imposta di bollo sulle fatture elettroniche in scadenza a marzo chi deve pagare

Il 2 marzo 2026 scade il termine per pagare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, una data che riguarda tutte le aziende e i professionisti che emettono documenti digitali. Questa scadenza si avvicina rapidamente e chi ha già inviato le proprie fatture dovrà verificare se deve versare l’imposta, anche in presenza di fatture di piccole somme. La maggior parte dei soggetti interessati riceverà un avviso di pagamento dall’Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni.

Il 2 marzo 2026 è la data entro la quale deve essere versata l’ imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Ordinariamente l’appuntamento è al 28 febbraio, ma cadendo di sabato il tutto slitta al lunedì successivo. Questa deadline  è particolarmente importante perché deve essere versato l’importo maturato nel corso del 2025. Questa volta tutti devono passare alla cassa, nessuno escluso. Quando va applicata l’imposta di bollo. Su alcune fatture elettroniche è necessario applicare l’imposta di bollo, pari a 2,00 euro. L’operazione è obbligatoria quando il documento non prevede l’Iva e il suo importo complessivo supera 77,47 euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

