Global minimum tax accordo tra 147 Paesi

Dopo accordi tra 147 Paesi, è stata approvata la global minimum tax. Questo nuovo quadro fiscale mira a garantire una tassazione minima a livello internazionale, contrastando l’evasione fiscale e promuovendo la trasparenza. L’intesa, frutto della collaborazione tra l’Ocse e il G20, rappresenta un passo importante verso un sistema fiscale più equo e coordinato a livello globale.

(Adnkronos) – Via libera di 147 Paesi all'introduzione della global minimum tax. I 147 Paesi e giurisdizioni che collaborano nell'ambito del Quadro inclusivo OcseG20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Beps) hanno ''concordato gli elementi chiave di un pacchetto che traccia la rotta per il funzionamento coordinato di accordi globali di imposta.

Ocse, 145 paesi concordano elementi chiave global minimum tax - Oltre 145 paesi e giurisdizioni che collaborano nell'ambito del Quadro Inclusivo Ocse/G20 sull'Erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Beps) hanno concordato gli elementi chiave ... ansa.it

Ue, 'l'intesa Ocse verso la global minimum tax è un ottimo inizio' - "Un ottimo inizio d'anno per la fiscalità internazionale: è stato concordato il pacchetto di semplificazione e affiancamento del secondo pilastro dell'Ocse. ansa.it

