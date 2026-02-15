Sull’Iran Donald Trump sembra fare sempre più sul serio. Mentre l’amministrazione repubblicana guidata dal tycoon muove una seconda portaerei dall’area del Venezuela al Medio Oriente e la strada diplomatica messa in piedi in Oman si restringe, due funzionari statunitensi rivelano alla Reuters che l’esercito Usa si sta preparando alla possibilità di “operazioni prolungate della durata di settimane” contro Teheran nel caso in cui il commander in chief dovesse decidere di risolvere il dossier iraniano con la forza. Uno scenario, sottolinea l’agenzia britannica, che rende evidente come il prossimo conflitto con il regime degli ayatollah potrebbe diventare più grave di quelli visti in precedenza tra i due storici nemici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le due portaerei e la strategia di Trump: così gli Usa preparano una guerra lunga settimane

La tensione tra Stati Uniti e Cina nel Pacifico si fa più evidente.

Gli Stati Uniti stanno inviando una seconda portaerei in Medio OrienteGli Stati Uniti stanno inviando un altro gruppo di navi da guerra nell’oceano Indiano e in Medio Oriente, dopo quelle arrivate nella zona due settimane fa. Fra queste c’è la USS? Gerald R. Ford, la po ... ilpost.it

La Cina sfida gli Stati Uniti, schierate due portaerei nel Pacifico occidentale: cosa sta succedendoDue portaerei cinesi, la Liaoning e la Shandong, sono state avvistate nelle acque del Pacifico occidentale, impegnate per la prima volta in un’attività simultanea nell’area economica esclusiva del ... ilmessaggero.it

La USS Gerald R. Ford (CVN-78) della marina militare statunitense è la più grande nave portaerei mai costruita, entrata in servizio nel luglio 2017 e operativa nella base navale di Norfolk, la Gerald Ford è stata ora dispiegata da Donald Trump verso il Medio O facebook

ULTIM'ORA: "Il Pentagono si prepara alla guerra". "I commando #Usa potrebbero entrare in #Iran" #Trump: "L'obiettivo sarà nucleare e balistico". Il Pentagono ha detto a Trump di aspettare. Intanto la portaerei USS Gerald R. Ford è diretta in Medio Oriente, ciò x.com