nei piani di trump lo sbarco a kharg

Il presidente statunitense ha dichiarato che non invierà truppe in Iran e ha definito inutile l’uso della forza, affermando che le operazioni sono una perdita di tempo e che le forze iraniane hanno subito perdite significative. Queste affermazioni sono arrivate in risposta a piani riguardanti uno sbarco a Kharg, un’isola strategica nel Golfo Persico.

Ingolfato L’operazione sarebbe in via di definizione: invasione e occupazione dell’isola di Hormuz con migliaia di truppe. L’Iran si prepara. Un drone-spia parte da Sigonella verso l’obiettivo. Intanto i raid israeliani non danno tregua ai civili Ingolfato L’operazione sarebbe in via di definizione: invasione e occupazione dell’isola di Hormuz con migliaia di truppe. L’Iran si prepara. Un drone-spia parte da Sigonella verso l’obiettivo. Intanto i raid israeliani non danno tregua ai civili «Non sto mandando truppe da nessuna parte». «È una perdita di tempo. Hanno perso tutto». Sono le parole del presidente statunitense che nega l’intenzione dell’invasione di terra in Iran. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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