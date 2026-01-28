Roccasecca gli studenti dell' istituto comprensivo narratori del pensiero di S Tommaso

Questa mattina a Roccasecca il Comune ha presentato un nuovo progetto dedicato a San Tommaso d’Aquino. Gli studenti dell’istituto comprensivo Narratori del Pensiero di San Tommaso hanno partecipato alla cerimonia, scelta appositamente per il 28 gennaio, giorno dedicato alla nascita del Dottore Angelico. L’obiettivo è avvicinare i ragazzi alla figura e alle idee del santo, coinvolgendo le scuole in un percorso di conoscenza e approfondimento.

Il sindaco Sacco: “Grazie al dirigente Tubiello per la collaborazione. Ancora oggi Tommaso parla all’umanità insegnandoci il valore del dialogo e del confronto. E’ fondamentale che i ragazzi si sentano parte di una storia importante come quella della nostra città” I ragazzi della scuola secondaria di primo grado, formati dai loro docenti, si trasformeranno in narratori per raccontare ai colleghi studenti degli istituti del territorio il pensiero di Tommaso. Davanti ad ogni pannello i ragazzi si soffermeranno a spiegare gli aspetti più importanti del pensiero del grande domenicano. “Quando abbiamo realizzato la Via della Filosofia tomistica – ha detto il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco – l’obiettivo non era solo quello di rendere omaggio al nostro grande concittadino in questo triennio di ricorrenze, ma anche suscitare curiosità nei riguardi del suo pensiero.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Roccasecca San Tommaso “Le dipendenze… perché dire no!”: i Maestri del Lavoro incontrano gli studenti dell’Istituto Comprensivo Di Meo Il 16 e 23 gennaio, i Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Avellino hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo Di Meo di Volturara per sensibilizzarli sul tema delle dipendenze. Gli studenti dell'istituto comprensivo Cavour a lezione di legalità con i carabinieri Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Roccasecca San Tommaso Argomenti discussi: CACCIA PROIBITA A ROCCASECCA DEI VOLSCI: DENUNCIATI DUE UOMINI. Lo chef Niko Romito incontra gli studenti dell’Istituto Alberghiero di RoccarasoRoccaraso. Gli studenti dell’Istituto Alberghiero E. De Panfilis di Roccaraso incontreranno Niko Romito, chef tre stelle Michelin e figura di ... marsicalive.it A Roccasecca la insieme agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Una mattinata dedicata alla realizzazione di laboratori tematici e creativi, all'ascolto di narrazioni guidate sul tema della Shoah. Molto bello il fum facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.