Il cellulare gli cade dalla tasca lo ritrova a 100 km grazie a tecnologia e carabinieri

Durante una passeggiata all’outlet, un uomo perde il cellulare dalla tasca. Qualcuno lo trova e, grazie alla tecnologia, riesce a risalire a lui. I carabinieri si mettono in moto e, dopo qualche ora, riescono a consegnargli il telefono, che era stato ritrovato a più di 100 chilometri di distanza. Un pomeriggio che si trasforma in un inseguimento tra tecnologia e forze dell’ordine.

Un giro all'outlet, il cellulare che cade dalla tasca e un pomeriggio che si trasforma in un inseguimento alla caccia dell'iPhone perduto. Protagonista Francesco De Val, con la moglie Anna erano partiti da Azzano Decimo diretti all'outlet di Noventa di Piave.

