Monopattini rubati denunciato 24enne per ricettazione grazie alla geolocalizzazione

La Polizia Locale ha denunciato un 24enne egiziano residente in città. Gli agenti hanno scoperto che aveva in possesso un monopattino rubato, nascosto in un laboratorio di riparazione di biciclette nella zona nord. La geolocalizzazione ha aiutato a risalire al veicolo e a portare alla denuncia.

La Polizia Locale ha denunciato un cittadino egiziano di 24 anni residente in città per la ricettazione di un monopattino rubato depositato all'interno di un laboratorio di riparazione di biciclette situato nella parte nord della città.La presenza del monopattino rubato all'interno del negozio.

