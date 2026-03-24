Secondo un rapporto del Censis, in Italia si registra un aumento delle esperienze di sesso di gruppo o a tre, mentre la monogamia rimane la forma di relazione più soddisfacente per molti. I dati indicano che i cambiamenti nelle abitudini sessuali coinvolgono diverse modalità di relazione, con un trend di maggiore apertura rispetto al passato. Le ricerche mostrano anche che l’iniziazione sessuale non è più esclusiva di un genere, contraddicendo alcune convinzioni diffuse.

Se siete ancora convinti che l’iniziazione sessuale sia una prerogativa marcatamente maschile o che il modello del partner unico per tutta la vita resista allo scorrere del tempo, dovrete aggiornare le vostre certezze. In un quarto di secolo, l’Italia ha silenziosamente ribaltato le proprie dinamiche sotto le lenzuola, riscrivendo tempistiche, abitudini e confini del desiderio. A certificarlo, a venticinque anni di distanza dall’ultimo grande studio sul tema, è i l nuovo rapporto del Censis intitolato “Il piacere degli italiani. Come cambiano i costumi sessuali”, presentato a Roma dal segretario generale Giorgio De Rita e dalla ricercatrice Sara Lena, e basato su un campione rappresentativo di mille cittadini tra i 18 e i 60 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Boom del sesso a tre o di gruppo, ma è la monogamia ad appagare di più gli italiani: tutti i numeri del Censis

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