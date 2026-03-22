Il Napoli ha rivolto i propri auguri ad Alex Meret, portiere della squadra e della nazionale italiana, che oggi compie 29 anni. La squadra ha condiviso un messaggio di buon compleanno attraverso i propri canali ufficiali. La giornata è stata segnata da questa celebrazione, mentre Meret riceve auguri dai tifosi e dai suoi compagni di squadra.

Ad Alex vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Meret ha esordito in maglia azzurra l’8 dicembre 2018 nel match contro il Frosinone vinto per 4-0. Meret è il portiere con più presenze con il Napoli in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria con 222 gare. E’ stato protagonista nella conquista di due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Gli auguri della Ssc Napoli ad Alex Meret

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