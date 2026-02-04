Il Napoli ha fatto gli auguri a Rasmus Højlund, che oggi spegne 23 candeline. È una giornata importante per l’attaccante danese, che veste la maglia azzurra da poco tempo. I tifosi lo hanno già accolto con affetto e lo hanno festeggiato sui social. Ora si aspetta che possa dimostrare il suo valore anche in campo.

Compleanno in casa azzurra. Rasmus Højlund compie 23 anni. L'attaccante del Napoli è nato a Copenaghen il 4 febbraio 2003. A Højlund vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Rasmus ha esordito in maglia azzurra, andando anche a segno, il 13 settembre 2025 in occasione della vittoria per 1-3 a Firenze. Per lui 29 presenze e 10 gol col Napoli.Højlund ha contribuito alla conquista della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre.

© Forzazzurri.net - Gli auguri della Ssc Napoli a Rasmus Højlund

