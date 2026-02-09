Imprese burocrazia più snella Banini | Primo passo importante

Il governo ha approvato un decreto che punta a ridurre la burocrazia per le imprese. La Cna ha accolto con favore questa mossa, definendola un primo passo importante. Saverio Banini, presidente dell’associazione, ha sottolineato che si tratta di un pacchetto di oltre 20 misure di semplificazione che l’associazione aveva più volte richiesto. Ora si aspetta di vedere come queste novità si tradurranno sul campo e se aiuteranno davvero le aziende a lavorare più facilmente.

Accolto con favore dalla Cna il contenuto del decreto Pnrr all’esame del Consiglio dei Ministri "che completa – dice Saverio Banini, presidente dell’associazione di categoria – il pacchetto di oltre 20 misure di semplificazione più volte da noi sollecitate". "Da anni – dice il presidente – Cna si impegna per la semplificazione amministrativa: la burocrazia spesso rappresenta per le nostre imprese un limite allo sviluppo, perché richiede tempo e denaro". Secondo le stime di Cna, il pacchetto di misure consentirà di ridurre il costo della burocrazia di circa 2 miliardi l’anno con un risparmio di 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Imprese, burocrazia più snella. Banini: "Primo passo importante" Approfondimenti su Pnrr Consiglio Nuova Corte dei conti, la riforma adesso è legge: “Burocrazia più snella” Vigilanza nelle stazioni, negozianti e cittadini soddisfatti: “Un primo importante passo. Ora ci sentiamo più sicuri” A Montecatini Terme, dal 6 gennaio 2026, Rete Ferroviaria Italiana ha avviato un servizio di vigilanza privata nelle stazioni di piazza Gramsci e piazza Italia, dalle 17 alle 24. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Pnrr Consiglio Argomenti discussi: Imprese, burocrazia più snella. Banini: Primo passo importante; Pil e lavoro, il risveglio del Sud. I numeri di Confindustria-Srm; Investimenti record e giovani talenti: perché sempre più italiani scelgono Dubai; I NUMERI DEL LAVORO/ Cosa c'è dietro la crescita dei frontalieri tra Italia e Svizzera. Imprese, burocrazia più snella. Banini: Primo passo importanteAccolto con favore dalla Cna il contenuto del decreto Pnrr all’esame del Consiglio dei Ministri che completa – dice Saverio Banini, presidente dell’associazione di categoria – il pacchetto di oltre ... lanazione.it PNRR: semplificazioni e meno burocrazia per cittadini e impreseIl Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2025 ha approvato un decreto-legge che introduce nuove misure per accelerare l’attuazione del PNRR ... ipsoa.it Appalti pubblici lontani dalle micro imprese: CNA Imperia chiede meno burocrazia e più spazio alle realtà locali x.com Impresa più semplice, Italia più efficiente Con il decreto PNRR, CNA porta a casa oltre 20 misure di semplificazione per le imprese italiane: meno burocrazia, più tempo per fare impresa. Risultato: migliaia di imprese più libere di concentrarsi sul loro lavor facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.