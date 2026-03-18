A DiMartedì su La7 si è svolto un acceso confronto tra Giuseppe Conte, leader del M5s, e Alessandro Sallusti, portavoce del Comitato Sì Riforma. Durante il dibattito, Conte ha invitato Sallusti a riflettere prima di accusare i magistrati di diffamazione, chiedendo invece le dimissioni di alcuni esponenti politici. L’alterco ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media presenti in studio.

Scontro rovente a DiMartedì, su La7, tra il leader del M5s, Giuseppe Conte, e il portavoce del Comitato Sì Riforma Alessandro Sallusti. Il confronto durissimo verte in primis sul referendum costituzionale sulla giustizia, in programma il 22 e il 23 marzo. Conte commenta le dichiarazioni di Giorgia Meloni, che nei giorni scorsi ha sostenuto che una vittoria del No al referendum porterebbe a maggiore impunità per immigrati illegali, stupratori, pedofili e spacciatori: ” In realtà, se sono in libertà alcune volte è per l’incapacità del governo “. Porta, quindi, come esempio il caso di Al-Masri, l’ex comandante libico accusato di crimini contro l’umanità dalla Corte Penale Internazionale: “Ad Al-Masri, stupratore di bambini e condannato per 30 crimini a livello internazionale, hanno dato un salvacondotto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Conte contro Sallusti: “Prima di diffamare i magistrati, pensate a far dimettere Delmastro e Santanché”. Su La7

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