giungla di prezzi ai distributori differenze di 8 euro per un pieno a distanza di pochi metri

A Ravenna, i prezzi dei carburanti ai distributori variano di circa 8 euro per un pieno, anche a pochi metri di distanza. La differenza si mantiene considerevole, mettendo in evidenza la diversità delle tariffe praticate nel territorio. Nonostante si parli di un possibile calo dei prezzi, i numeri attuali mostrano ancora una significativa disparità tra un distributore e l’altro.

La ‘bazza’ sta per finire, ma la ‘giungla’ dei prezzi è ancora un dato di fatto. L’illusione di un sollievo strutturale per le tasche degli automobilisti ravennati sembra destinata a infrangersi contro la dura realtà dei numeri e di un mercato che non fa sconti. Ma risparmiare anche 8 euro per un pieno è ancora possibile. Il taglio delle accise di 20 centesimi (che con l’Iva si traduce in un potenziale risparmio di circa 24 centesimi), varato dal Governo per contenere l’emorragia energetica, ha prodotto effetti a macchia di leopardo, lasciando spazio a un’incertezza che si respira anche lungo le strade della nostra provincia. A livello nazionale, i dati fotografano una situazione ancora tesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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