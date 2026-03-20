Taglio accise solo il 60% dei distributori ha ridotto i prezzi | il pieno costa 5 euro in più

Solo il 60% dei distributori ha abbassato i prezzi del carburante dopo il taglio delle accise, con il costo del pieno che è aumentato di circa 5 euro. Secondo i dati del Codacons, la riduzione media è di 14,5 centesimi per litro, mentre le previsioni indicavano una diminuzione di 24,4 centesimi. La differenza tra attese e realtà ha generato qualche sorpresa tra gli automobilisti.

Il conto, alla fine, lo fanno gli automobilisti: circa 5 euro in più a pieno rispetto a quanto prometteva il taglio delle accise. A denunciarlo è il Codacons, che sui dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy segnala un adeguamento solo parziale dei prezzi alla pompa. Perché se i carburanti scendono, lo fanno meno del previsto e, soprattutto, in modo disomogeneo. A un giorno dall’entrata in vigore della misura, meno del 60% dei distributori ha ridotto i listini in linea con il taglio fiscale. Non solo: l’11,4% degli impianti non ha applicato alcuna riduzione e, in alcuni casi, ha addirittura aumentato i prezzi. Una dinamica che ridimensiona l’impatto reale del provvedimento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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