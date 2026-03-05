Amore tra narrazione e psiche Da Romeo e Giulietta alle neuroscienze

Il tema dell’amore tra narrazione e psiche viene analizzato attraverso i secoli, partendo da Romeo e Giulietta fino alle scoperte delle neuroscienze. Si evidenzia come questa esperienza, così diffusa e complessa, abbia influenzato letteratura, filosofia e scelte di vita, attraversando culture diverse. Lo studio mette in relazione le rappresentazioni dell’amore con le recenti ricerche sulla mente umana e sui processi neurologici coinvolti.

Esiste esperienza più universale e al contempo più complessa dell’amore? Forza generativa che attraversa epoche e culture, l’amore ha ispirato poesia e filosofia, orientato scelte individuali e collettive, plasmato identità e destini. A questo tema, tanto familiare quanto enigmatico, è dedicato l’incontro pubblico “”, in programma venerdì 6 marzo alle ore 20.30 presso la Sala Blu dell’Oratorio di Zogno, a ingresso libero. Protagonisti della serata saranno il Dott. Gabriele Zanardi, Psicologo, Psicoterapeuta e Neuropsicologo di Brain&Care, e lo sceneggiatore Mario Ruggeri: due prospettive differenti e complementari che guideranno il pubblico in un percorso che intreccia scienza e racconto, laboratorio e palcoscenico, sinapsi e costruzione narrativa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

