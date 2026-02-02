Traffico regolato con senso unico alternato sul ponte Mella a Messina per lavori di manutenzione

Da oggi, il traffico sul Ponte Mella a Messina si svolge a senso unico alternato. I lavori di manutenzione hanno portato all’installazione di semafori che regolano il flusso tra il chilometro 26+900 e il chilometro 27+100. Gli automobilisti devono prestare attenzione e rispettare le indicazioni, perché le auto passano uno alla volta in entrambe le direzioni. La modifica resterà in vigore fino a nuovo avviso.

A partire dal 30 gennaio 2026, il traffico sul Ponte Mella a Messina è stato regolato con il sistema di senso unico alternato, gestito da semafori, in un tratto compreso tra il chilometro 26+900 e il chilometro 27+100, lungo la direttrice Messina-Palermo e in senso inverso. Il provvedimento, disposto dall'ANAS, rimarrà in vigore fino al 30 maggio 2026. L'obiettivo è consentire lo svolgimento di attività preliminari indispensabili per i futuri lavori di restauro statico conservativo del ponte, un intervento strategico per garantirne la sicurezza e la durata nel tempo. Il tratto interessato, che collega direttamente il capoluogo peloritano alla strada che conduce verso l'occidente, è stato parzialmente chiuso al transito ordinario, con il passaggio dei veicoli autorizzato in sequenza, per ridurre i rischi legati alle operazioni di cantiere.

