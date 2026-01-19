Caos in via Torpisana per il nuovo senso unico | rallentamenti e traffico in tilt

Da pochi giorni, via Torpisana è stata trasformata in senso unico, provocando significativi rallentamenti e disagi al traffico locale. La modifica, introdotta recentemente, ha determinato un aumento dei veicoli in movimento e alcuni rallentamenti lungo la strada che costeggia il canale Patri. La situazione sta creando difficoltà per gli automobilisti e le attività della zona, rendendo necessario monitorare l’evoluzione della viabilità nei prossimi giorni.

FINE DEI "FURBETTI". IL CANALE PATRI DIVENTA A SENSO UNICO MA IN VIA TORPISANA C'È ANCORA CHI PENSA CHE PUÒ PASSARE Dopo un'ordinanza del Comune di Brindisi che ha imposto un nuovo senso unico di marcia (da via provinciale per - facebook.com facebook

