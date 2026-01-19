Caos in via Torpisana per il nuovo senso unico | rallentamenti e traffico in tilt
Da pochi giorni, via Torpisana è stata trasformata in senso unico, provocando significativi rallentamenti e disagi al traffico locale. La modifica, introdotta recentemente, ha determinato un aumento dei veicoli in movimento e alcuni rallentamenti lungo la strada che costeggia il canale Patri. La situazione sta creando difficoltà per gli automobilisti e le attività della zona, rendendo necessario monitorare l’evoluzione della viabilità nei prossimi giorni.
BRINDISI - Scenario di puro caos questa mattina (19 gennaio 2026) in via Torpisana, sulla strada che costeggia il canale Patri, dove l'istituzione del senso unico di marcia, attivo da appena tre giorni (ne parliamo in questo articolo), sta causando una serie di disagi per la viabilità.
