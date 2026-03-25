Nelle ultime ore, i Carabinieri di Giugliano hanno arrestato un uomo di 44 anni di Castel Volturno, coinvolto nell’incendio di rifiuti in via Vicinale Trenga. L’arresto è stato possibile grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza. Si tratta del quarto fermo nel giro di poche ore, in una serie di operazioni che rafforzano la presenza delle forze dell’ordine nella zona detta Terra dei Fuochi.

Incendio di rifiuti in via Vicinale Trenga: ai domiciliari un 44enne di Castel Volturno grazie alle immagini di videosorveglianza. Quarto arresto nell’operazione contro i roghi. Quarto arresto in poche ore per i Carabinieri della Squadra di Intervento Operativo del 10° Reggimento Campania, impegnati in una serrata attività di contrasto ai reati ambientali nella Terra dei Fuochi. Un’azione mirata alla tutela dell’ambiente e della sicurezza pubblica. L’incendio in via Vicinale Trenga. A finire in manette è stato un 44enne di Castel Volturno, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto responsabile, insieme a un 45enne di nazionalità nigeriana e a una 41enne italiana, dell’incendio divampato nei giorni scorsi a Giugliano, in via Vicinale Trenga. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giugliano, quarto arresto in poche ore: stretta dei Carabinieri nella Terra dei Fuochi

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