Terra dei Fuochi controlli dei Carabinieri | sequestri tra Mondragone Castel Volturno e Carinola

Il 22 gennaio 2026, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno effettuato controlli nelle aree di Mondragone, Castel Volturno e Carinola, nell’ambito delle attività di sorveglianza contro lo sversamento illecito di rifiuti. L’operazione fa parte delle iniziative volte a monitorare e prevenire le attività illegali nella zona nota come “Terra dei Fuochi”.

A Mondragone, lungo la via Domitiana, all’altezza dell’ex complesso industriale IDAC e nei pressi del mercato ortofrutticolo, i militari hanno individuato un’area comunale adibita a discarica abusiva. Presenti rifiuti plastici, materiali ferrosi e rifiuti solidi urbani su un’estensione di circa 300 metri quadrati. La zona è stata posta sotto sequestro e affidata in custodia giudiziaria al Comune per le operazioni di ripristino. Ulteriori accertamenti hanno interessato altre zone della città, tra la località Stercolilli e la rotatoria di Bagnara, dove lungo i margini stradali sono stati trovati altri accumuli di rifiuti urbani per circa 150 metri quadrati complessivi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

