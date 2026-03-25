Il Giro-E, competizione ciclistica di 18 tappe, prenderà il via il 12 maggio dalla Calabria. La corsa si snoderà su un percorso di 1091 chilometri, attraversando diverse città e salite. Tra i partecipanti ci sono vari capitani, e il percorso prevede anche alcune novità. La gara si concluderà a Roma, con un grande finale.

Il Giro-E Enel è cresciuto in maniera esponenziale nel corso del tempo: dalla nascita ufficiale nel 2019, quando presero il via 10 team, si è passati nel 2025 a 18 squadre e quasi 2000 partecipanti. Quest’anno sono previste diverse novità per rendere l’esperienza ancora più memorabile. Ieri è stato presentato nel negozio Enel di via Dante a Milano il percorso dell’ottava edizione, che si terrà dal 12 al 31 maggio e in cui parteciperanno come capitani, tra gli altri, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Justine Mattera e Damiano Cunego. Ha preso parte all’evento anche Marco Sanza, responsabile Italia di Enel Commercial. In tutto sono previste 18 tappe, 1091 chilometri e oltre 20 mila metri di dislivello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro-E: emozioni in 18 tappe tra città, salite e novità per un gran finale a Roma

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