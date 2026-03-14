Film Meeting emozioni e ricordi | sabato sera il gran finale con i vincitori

Sabato sera si è concluso il Film Meeting con la consegna dei premi, dopo una settimana di proiezioni e incontri. Tra i film in gara, si è distinto «Hidden People» alla Mostra Concorso, mentre «Subsuelo» ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico. Dal 7 marzo sono stati proiettati 170 film tra cortometraggi e lungometraggi, offrendo una panoramica varia di stili e narrazioni.

IL FESTIVAL. In pole alla Mostra Concorso il film «Hidden People». Divide il pubblico «Subsuelo» Dal 7 marzo proiettati 170 tra corto e lungometraggi: una vivace panoramica di voci e stili. Un bilancio ricco di emozioni su grande schermo destinate a lasciare intensi ricordi. Si conclude stasera con la proclamazione dei film vincitori delle due sezioni competitive, la Mostra Concorso e Visti da vicino, la 44a edizione di Bergamo Film Meeting – International Film Festival (le proiezioni proseguono però anche domani). Dal 7 marzo Bergamo Film Meeting ha presentato 170 tra corto e lungometraggi suddivisi tra le classiche sezioni della Mostra... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Film Meeting, emozioni e ricordi: sabato sera il gran finale con i vincitori Articoli correlati BALLANDO CON LE STELLE: GRAN FINALE DELLO SHOW PIÙ CULT DEL SABATO SERAQuale sarà la coppia regina della ventesima edizione di “Ballando con le stelle”? La risposta sabato 20 dicembre dalle 21. Carnevale di Viareggio: oggi gran finale con l’ultimo corso mascherato in notturna. Attesa per i carri vincitoriVIAREGGIO (LUCCA) – E’ il giorno dei verdetti oggi, 21 febbraio 2026, per il Carnevale di Viareggio. Contenuti e approfondimenti su Film Meeting Temi più discussi: Bergamo Film Meeting, Elio Biffi musica i cartoon: Nei disegni animati c’è più creatività; L’étrangère, la forza di una donna in fuga dalla Siria per ritrovare la felicità; ROMA FILM MUSIC FESTIVAL al via dal 16 marzo - MEI; Gli appuntamenti da segnare in agenda questa settimana. Film Meeting, emozioni e ricordi: sabato sera il gran finale con i vincitoriIL FESTIVAL. In pole alla Mostra Concorso il film «Hidden People». Divide il pubblico «Subsuelo» Dal 7 marzo proiettati 170 tra corto e lungometraggi: una vivace panoramica di voci e stili. ecodibergamo.it Michaela Pavlátová al «Bergamo Film Meeting», quanto un corto animato ci racconta la realtàIl cinema è vuoto. In sala ci sono solo tre spettatori, un cane e due gatti. Quando le luci si spengono, tra un miagolio e un abbaiare fragoroso, gli spettatori scoprono di aver già visto il film ... ecodibergamo.it Dalla 44esima edizione del Bergamo Film Meeting la mia recensione su CineClandestino di #Subsuelo di #FernandoFranco, presentato in concorso alla kermesse bergamasca. #bfm #bfm44 #bergamofilmmeeting #festival cineclandestino.it/subsuelo/ x.com Tutto il cinema di Ildikó Enyedi al Bergamo Film Meeting La regista ungherese Ildikó Enyedi è ospite della retrospettiva Europe, Now! alla 44esima edizione del Bergamo Film Meeting. Figura di spicco della cinematografia contemporanea, pluripremiata ai festi - facebook.com facebook