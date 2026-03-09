Tirreno Adriatico 2026 | le 3 tappe nelle Marche compreso il gran finale

Oggi è iniziata la 61esima Tirreno-Adriatico, con la prima tappa nelle Marche. La corsa ciclistica prosegue con tre tappe in questa regione, tra cui il gran finale. La gara coinvolge numerosi atleti e si svolge tra le città di Ancona e altre località marchigiane, con arrivi e partenze distribuiti lungo il percorso. La manifestazione si concluderà nei prossimi giorni con l'ultima frazione.

Ancona, 9 marzo 2026 – Ha preso il via oggi la 61ma edizione della Tirreno - Adriatico, il giro ciclistico a tappe che anticipa la classicissima Milano – Sanremo e il Giro d'Italia, importante non solo come grande preparazione per i corridori che contendono alla vittoria ma anche per svelare le reali condizioni atletiche dei pretendenti al podio. Come da tradizione, il gran finale sarà affidato alle Marche, quest'anno con tre tappe che saranno garanzia di spettacolo: quella dei muri da Marotta Mondolfo a Mombaroccio di 184 km, la San Severino Marche - Camerino di 188 km e l'ultima tappa, da Civitanova Marche al tradizionale gran finale a San Benedetto del Tronto dopo 142 km.