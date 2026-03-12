Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi Tagliacozzo-Martinsicuro | orari tv percorso favoriti van der Poel vuole il bis

Oggi si corre la quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, da Tagliacozzo a Marinsicuro. La frazione presenta diversi saliscendi e potrebbe favorire cambiamenti nella classifica generale. Sono attesi alcuni favoriti, mentre le squadre si preparano a una volata o a un tentativo di attacco durante il percorso. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva e si conosceranno presto le prime scelte strategiche dei team.