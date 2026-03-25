Giovanni medico del 118 trovato morto in casa a 69 anni | gli mancava un anno alla pensione

Un medico del 118 di Napoli è stato trovato morto nella propria abitazione all'età di 69 anni. La vittima, che avrebbe compiuto 70 anni tra un anno, era nota nel settore sanitario locale. L'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del professionista. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Il medico del 118 di Napoli Giovanni Ferreri scomparso all'età di 69 anni, il dolore dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Trovato morto T.K. Carter, attore di ‘La Cosa’ aveva 69 anni Medico di famiglia non si presenta in studio: trovato morto in casaLa città italiana si è svegliata sotto un cielo carico di sgomento per la scomparsa del dottore 38enne, medico di base con quasi duemila assistiti. Aggiornamenti e notizie su Giovanni medico del 118 trovato morto... Temi più discussi: A Venezia dottori-pendolari: Va aiutata la residenzialità; San Giovanni di Dio, Ezio Ferraro nuovo direttore del pronto soccorso; I due bambini investiti venerdì sono in miglioramento; Vigevano: diciottenne in scooter rimane ferito dopo l’urto con un suv. Il Pd chiede audizione in Commissione Sanità per i medici del 118De Santis: Sì tratta di una situazione che nella Bat rischia di compromettere la piena operatività delle postazioni fisse di Canosa di Puglia e Trani. rainews.it Carenza medici 118 in Asl BT, il PD chiede audizione urgente in Commissione SanitàPer rendere più attrattivo il ruolo del medico di 118, i consiglieri propongono un emolumento aggiuntivo premiante, attingendo al fondo regionale già stanziato e previsto dall’ACN, come misura urgente ... giornaledipuglia.com Rapina banca a Ponte San Giovanni con una pistola giocattolo e scappa con 9 mila euro in contanti: rintracciato il responsabile Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook E oltre agli ospiti fissi Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, oggi arrivano Andrea Delogu, Flora Canto e Vincenzo Albano x.com