Medico di famiglia non si presenta in studio | trovato morto in casa

La città si sveglia con il cuore pesante dopo aver scoperto che il medico di famiglia, un uomo di 38 anni, non si è presentato in studio e poi è stato trovato morto in casa. La notizia ha sconvolto l’intera comunità, che ora si chiede cosa sia successo e come stia reagendo chi lo conosceva bene.

La città italiana si è svegliata sotto un cielo carico di sgomento per la scomparsa del dottore 38enne, medico di base con quasi duemila assistiti. Una notizia che nel giro di poche ore ha attraversato ambulatori, farmacie e case, lasciando un vuoto profondo tra i circa 1.800 pazienti che da due anni avevano imparato a conoscerlo e ad affidarsi a lui. Originario di Roma, era arrivato a Nuoro nel gennaio 2024, scegliendo di costruire proprio a Nuoro il suo percorso professionale. In un territorio dove la carenza di medici di famiglia è una questione sentita, il suo arrivo era stato accolto come una risposta concreta alle esigenze della comunità.

