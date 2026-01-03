Moise Kean si allena dopo l'assenza Vanoli riflette per la Cremonese | dubbi sul futuro e sul mercato

Moise Kean è tornato ad allenarsi al Viola Park dopo un periodo di assenza per motivi familiari. Intanto, la Cremonese, guidata da Vanoli, valuta le proprie strategie future, tra dubbi sul mercato e possibili cambiamenti. La situazione attorno al calciatore e alle squadre coinvolte rimane sotto osservazione, in un momento di transizione che potrebbe influenzare le scelte di mercato e il progetto sportivo.

