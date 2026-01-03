Giovanna Russo Coordinatrice | prima volta per l’Italia

Giovanna Russo, alla guida come Coordinatrice nazionale dei Garanti, segna una prima volta per l’Italia in questo ruolo. La sua nomina rappresenta un passo importante che invita a riflettere sul presente e a immaginare nuovi orizzonti istituzionali. Con un approccio sobrio e professionale, questa svolta apre prospettive di sviluppo e rinnovamento nel panorama dei Garanti, rafforzando il ruolo di tutela e garanzia dei diritti dei cittadini.

Giovanna Russo Coordinatrice nazionale dei Garanti: una prima volta che interroga il presente e apre un nuovo orizzonte istituzionale. La nomina di Giovanna Russo a Coordinatrice nazionale dei Garanti regionali delle persone private della libertà personale non è soltanto un passaggio formale: è un gesto che parla al Paese, alla sua idea di giustizia, al modo in cui le istituzioni scelgono di rappresentare i diritti nei luoghi più fragili della democrazia. Per la prima volta una donna assume questo ruolo e, per la prima volta, è la Calabria a esprimere la figura chiamata a guidare il Forum nazionale dei Garanti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

