Il tema delle liste di proscrizione dei docenti di sinistra, promosse da Azione Studentesca, suscita attenzione e riflessione. Si tratta di un'iniziativa che invita a segnalare insegnanti considerati ostili alla patria, sollevando questioni di libertà accademica e pluralismo. In questo articolo si analizzano le implicazioni di tali proposte e il contesto politico e culturale in cui si inseriscono, per comprendere meglio i rischi e le conseguenze di atteggiamenti di questo tipo.

«Segnala i professori di sinistra nella tua scuola». L’idea della lista di proscrizione per gli insegnanti nemici della patria è di Azione Studentesca, movimento legato a Gioventù Nazionale costola di Fratelli d’Italia. La campagna “La nostra scuola” è stata avviata a dicembre scorso ma solo adesso comincia a circolare nelle città: dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, sui muri di diversi istituti stanno comparendo striscioni e manifesti per invitare gli studenti a rivelare «i professori che fanno propaganda». L’obiettivo è la stesura di un «report nazionale», come si legge sui volantini diffusi da Azione Studentesca con un Qr code da scansionare per rispondere a un questionario di poche domande. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Segnalate i docenti di sinistra». Le liste di proscrizione della destra

