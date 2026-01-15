Incidenti sul lavoro il Lazio maglia nera Latina segna un +2%
Gli incidenti sul lavoro nel Lazio sono in crescita, con Latina che registra un aumento del 2%. La regione si conferma come la più colpita in Italia, secondo i dati ufficiali dell’Inail. La Cgil evidenzia questa tendenza preoccupante, sottolineando l’urgenza di interventi mirati per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e ridurre il numero di infortuni.
Maglia nera nel Lazio per gli infortuni sul lavoro che continuano ad aumentare. La regione segna l'incremento più alto in Italia, secondo l’ultimo aggiornamento ufficiale da parte dell’Inail e che la Cgil denuncia. In una nota il sindacato fa sapere che “le denunce da gennaio a novembre 2025 sono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
