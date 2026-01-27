Fall Reload | Giorgio Montanini torna a Pescara con il suo spettacolo teatrale

Giorgio Montanini torna a Pescara con “Fall Reload”, una versione aggiornata e più incisiva del suo spettacolo teatrale, che ha già ottenuto numerosi sold out nella scorsa stagione. Un evento che unisce intrattenimento e riflessione, in un contesto di grande interesse culturale.

Torna a Pescara Giorgio Montanini con lo spettacolo "Fall Reload", versione aggiornata e più tagliente dello show che ha registrano continui sold out la scorsa stagione. Al teatro Massimo presenterà un monologo satirico, corrosivo, profondamente politico, che si confronta con gli eventi più.

